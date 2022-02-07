На российскую базу в Сирии отправят военный контингент из Беларуси

На российскую базу в Сирии отправят военный контингент из Беларуси

Материально-техническое обеспечение для двух сотен белорусских солдат будет предоставлять РФ.

Между Российской Федерацией и Беларусью будет подписано межправительственное соглашение, которое позволит привлечь белорусский военный контингент к деятельности "по оказанию гуманитарной помощи" в Сирии.

Проект соответствующего документа был опубликован в понедельник, 7 февраля, на официальном портале правовой информации РФ.

По условиям соглашения Беларусь направляет до 200 военных в Сирию для участия в гуманитарных операциях. Состав контингента, его численность и задачи будет определять Беларусь и согласовывать с Россией.

Белорусские солдаты будут расположены в местах дислокации российской авиационной группы на авиабазе Хмеймим.

На безвозмездной основе РФ обеспечит белорусским военным проживаниям, питанием, медицинскими услугами, информацией о военно-политической обстановке в Сирии и об оперативной обстановке в отдельных районах, а также предоставит услуги переводчика.

Кроме того, российская сторона гарантирует материально-техническое обеспечение, в частности, обмундированием и вооружением, осуществляет перевозки к месту дислокации и обратно, а также эвакуацию в случае угрозы жизни личного состава.

По условиям проекта соглашения Россия может проводить подготовку белорусских военных перед отправкой в Сирию.

Напомним, во время совместных военных учений Российская Федерация перебросила в Беларусь 30 тысяч военных, современное вооружение и технику.

Читайте также: