На Россию обрушился мощный ливень – потоки воды снесли десятки автомобилей (видео, фото)

В городе Сочи, РФ, из-за сильных осадков подтоплены десятки домов, потоком воды на улицах снесло автомобили.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

На опубликованных кадрах видны горы разбитых автомобилей.

"Около 10 автомобилей снесло потоком воды из-за сильного ливня в Сочи, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

В Сочи дожди снесли десятки автомобилей. Фото: Baza.

В Сочи дожди снесли десятки автомобилей. Фото: ОМП РФ.

В Сочи также подтопило первый этаж четырехэтажного жилого дома. Из подвалов домов производится откачка воды. По данным чрезвычайников, в городе прошли залповые ливни, выпало около 80 мм осадков.

Штормовое предупреждение действует в городе до конца дня 10 июля.

Сочи накрыл мощный ливень – потоки воды снесли десятки автомобилей

Напомним, в США 8 июля произошла авиакатастрофа – разбился бизнес-джет. Погибли шесть пассажиров.

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