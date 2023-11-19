На Россию обрушился разрушительный ураган: с домов посрывало крыши, исчез свет – видео

Ураган прошелся по регионам Сибири в РФ.

В России на Сибирь обрушился разрушительный ураган – больше всего пострадали Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области.

Об этом пишут российские паблики.

Ветер со скоростью 35 м/c срывал крыши с домов, снес столбы, деревья и автомобили.

Как видно на видео, в Барнауле ветер передвинул автоприцеп, в Бийске – снес купол храма, а в Новокузнецке снес вывеску с торгового центра, которая упала на женщину.

Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино – Бийск, сейчас дорогу пытаются освободить спасатели МЧС.

Местные жители сообщают о проблемах с отоплением и электричеством в домах.

При этом в ближайшее время не следует ожидать улучшения погодных условий. Синоптики ожидают ухудшения погодных условий – ветер станет еще сильнее, пойдет снег.

Ураган уже добрался и до Красноярска, где на дороги также падают деревья и линии электропередач.

Напомним, шторм "Киаран" мощно ударил по Европе – погиб ребенок из Украины (подробности, фото, видео).

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