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На Россию взошла "небесная кара": к извержению вулкана добавилось еще мощное землетрясение

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1328
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На Россию взошла "небесная кара": к извержению вулкана добавилось еще мощное землетрясение

Фото: Unsplash

Пока информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В понедельник, 11 апреля, на Дальнем Востоке России, на Камчатке, произошло мощное землетрясение. Подземные толчки были магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера от Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным СМП, пока информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Также неизвестно последствия землетрясения.

Напомним, в ночь на 11 апреля на Камчатке, Дальний Восток России, началось извержение вулкана Шивелуч. Власти объявили самый высокий — "красный" код авиационной опасности. В МЧС России информируют, что из-за сильного облака из пепла власти закрывали дорогу в поселок Усть-Камчатск, а школы перевели на дистанционное обучение на 10 дней.

NOTAM предупредило, что извержение вулкана Шивелуч может представлять опасность для внутренних и международных полетов.

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Дата публикации
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