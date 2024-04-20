На РосТВ перепутали флаг и герб Удмуртии и выдали их за шевроны "канадского наемника ВСУ"

Момент с шевронами транслировался только в выпуске в дальневосточные регионы, а затем его вырезали.

На российском телевидении громко опозорились, выдав знамя и герб Удмуртии за шевроны "канадского наемника ВСУ ". Такой сюжет выпустил сам "Первый канал".

Об этом говорится в дайджесте Центра стратегических коммуникаций.

Автор репортажа – "военкор" Гусейн Гусейнов идет местами якобы недавних боев на Донбассе и подходит к русскому "освободительнице" (конечно, заблюренному). Тот показывает Гусейнову шевроны: "Были взяты трофеи у "двухсотых" украинцев. Шевроны Украины, Канады". После этого закадровый голос говорит, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет".

В выпуске новостей "Первого канала" показали сюжет военкора Гусейна Гусейнова с фронта

На самом деле этот сюжет вышел только в выпуске новостей, который показали в эфире на дальневосточные регионы РФ. Но срочно вырезали из выпуска при показе в центральной части России. Все потому, что "канадские шевроны" оказались с гербом Удмуртии.

Центр отмечает, что подобных "ляпов" в истории главных федеральных телеканалов РФ со времен "распятого мальчика в трусиках" было много. Но учитывая, что ростовская "журналистка" Юлия Чумакова, которая и "нашла мальчика", продолжает руководить Южнороссийским бюро "Первого канала", никакие это не ляпы, а целенаправленная политика. Которая всячески поддерживается и поощряется.

"Хотя с другой стороны, тем же удмуртам, полагаем, было приятно хотя бы на минутку (пусть и так позорно) почувствовать себя канадцами. Ведь средняя зарплата в Удмуртии составляет $545, а в Канаде – $3500", – подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, в РФ разгоняют фейк о "ликвидации" 300 бойцов ВСУ "вакуумной бомбой".

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