На РосТВ показали фейк с Даниловым, который якобы подтверждает причастность Украины к теракту

Российский пропагандистский телеканал НТВ показал фейковое видео, на котором якобы секретарь СНБО Алексей Данилов пытается убедить, что "Украина причастна к теракту 22 марта".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что для создания этого фейка пропагандисты использовали кадры по телемарафону за 16 марта. При этом они заменили лицо руководителя ГУР Кирилла Буданова лицом Данилова.

"Качество дипфейка очень низкое, его искусственность бросается в глаза с первой же секунды просмотра, мимика и речи Алексея Данилова вообще не совпадают. Слабая работа российских пропагандистов", - добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что путинская муртад Ольга Скабеева в эфире российского телевидения посмеялась над украинскими беженцами. Мол, они "слишком много едят".

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