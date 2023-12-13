На РосТВ показали обращение главы тайной разведки Британии – он призвал шпионить против России

На одном из российских каналов включили обращение главы британской тайной разведки с призывом шпионить против РФ.

На пропагандистском "Первом канале" РФ включили обращение Томаса Мура, возглавляющего тайную разведывательную организацию МИ-6, работающую на правительство Великобритании. Он призвал россиян шпионить против России.

Об этом пишет издание Sun.

Как сообщило издание, обращение показали в эфире программы Марии Бутиной – бывшей российской разведчицы, которую в 2019 году депортировали из США после ее попыток проникнуть в Национальную стрелковую ассоциацию страны (NRA).

С того времени Бутина стала депутатом от партии Владимира Путина "Единая Россия" и телеведущей.

В фрагменте речи Томас Мур пригласил россиян "присоединиться к нам". Глава тайной разведки заявил, что россияне напуганы войной в Украине и потому обращаются к MI-6.

Он призвал других последовать этому примеру и сказал: "Наша дверь всегда открыта".

Намеренно ли показали обращение, непонятно, пишет Sun. Впрочем, по оценкам экспертов, демонстрация обращения Мура по российскому каналу помогла МИ-6 охватить "миллионы" потенциальных шпионов. Большинство из них причастны к политике – то есть именно теми, на кого MI-6 "хотела нацелиться".

Томас Мур отреагировал на показ своего обращения и поблагодарил российских пропагандистов.

"Честно говоря, мы ломали себе голову над тем, как донести мое сообщение к нашей целевой аудитории в России. Мы никогда не думали, что российское государственное телевидение вмешается, чтобы помочь. Спасибо, ребята", — прокомментировал он.

Напомним, российская хакерская группа призналась в атаке на "Киевстар" – что говорят в СБУ.

Читайте также: