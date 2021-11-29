На Ровненщине мать малолетнего ребенка залезла в чужой дом, чтобы посмотреть телевизор и почитать книги

Женщина уже не в первый раз проникает в чужой дом, чтобы там просто пожить.
В с. Ильпыбоки Дубенского района Ровенской области мать малолетнего ребенка залезла в чужой дом. Женщина там ничего не воровала, однако жила — смотрела телевизор и читала книги.
Об этом говорится в решении Демидовского районного суда.
Женщина рассказала, что она в августе 2021 без разрешения владельцев действительно проникла в чужой дом. Там она прожила несколько дней – читала книги и смотрела телевизор. В совершенном женщина раскаялась.
Потерпевшая рассказала, что женщина проникает в ее дом не в первый раз, поскольку там никто не живет. В этот раз ее застала дочь владелицы помещения. Мать малолетнего ребенка тогда лежала на кровати и смотрела телевизор. На вопрос, что она здесь делает, подозреваемая ответила, что так надо.
Суд признал женщину виновной в незаконном проникновении в чужое жилье и оштрафовал на 850 грн.
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