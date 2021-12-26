На Рождество 25 декабря на востоке Конго террорист-смертник атаковал переполненный бар: есть погибшие и раненые

На Рождество 25 декабря на востоке Конго террорист-смертник атаковал переполненный бар: есть погибшие и раненые

Среди погибших двое детей. Очевидцы рассказывают, что видели на месте инцидента оторванные головы и руки.

В Демократической Республике Конго на Рождество 25 декабря в результате нападения террориста-смертника на ресторан в Бени погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 13 пострадали.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в момент инцидента заведение было переполнено посетителями. Представитель главы провинции Северное Киву Сильвен Экенге рассказал, что охранники не разрешили злоумышленнику войти в помещение, поэтому он привел взрывчатку в действие возле входа.

Вскоре после взрыва на месте происшествия началась стрельба, испуганная толпа покинула центр города, в котором, как известно, активно действуют исламские экстремисты.

"Мы призываем людей сохранять бдительность и избегать многолюдных мест во время праздничного сезона, — подчеркнул Экенге. — Сейчас в городе и на территории Бени трудно определить, кто есть кто".

Посетительница Рэйчел Магали находилась в ресторане вместе со своей невесткой и несколькими друзьями, когда услышала снаружи громкий шум.

"Вдруг мы увидели черный дым вокруг бара, и люди начали плакать, — поделилась она. — Мы бросились к выходу, где я увидела людей, лежавших на земле. Повсюду были разбросаны зеленые пластиковые стулья, и я также заметила оторванные головы и руки. Это было действительно ужасно".

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По словам мэра города Нарцисса Мутебы, среди погибших было двое детей. "В настоящее время идет расследование с целью выявить виновных в этом теракте", — указал он журналистам.

В начале этого года представители "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв, совершенный террористом-смертником вблизи другого бара в Бени, в результате которого погиб только сам нападающий.

Жители города неоднократно выражали недовольство сохраняющейся опасностью, несмотря на наступление армии и присутствие миротворцев ООН в Бене. С 2018 по 2020 год город также пострадал от эпидемии Эболы, от которой в восточной части Конго умерли более 2,2 тыс. человек.

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