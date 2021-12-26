На Рождество 25 декабря в Бразилии в результате стрельбы погибли пять человек, есть пострадавшие

Мотивом стрелков считают вражду между преступными группировками.
В Бразилии утром на Рождество 25 декабря в результате стрельбы в городе Форталеза погибли пять человек, а еще шестеро пострадали.
Об этом со ссылкой на Секретариат общественной безопасности штата Сеара сообщает The Associated Press.
Отмечается, что инцидент произошел на футбольном поле. Правоохранители уже задержали троих человек, связываемых с преступлением. Мотивом считают вражду между преступными группировками.
Тем временем следователи установили личности двух жертв 21 и 26 лет. Оба погибших ранее попадали в поле зрения полиции по делам о незаконном огнестрельном оружии, получении украденных товаров и нарушении общественного порядка.
Напомним, что в Демократической Республике Конго на Рождество 25 декабря в результате нападения террориста-смертника на ресторан в Бени погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 13 пострадали.
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