На Рождество 25 декабря в Бразилии в результате стрельбы погибли пять человек, есть пострадавшие

На Рождество 25 декабря в Бразилии в результате стрельбы погибли пять человек, есть пострадавшие

Мотивом стрелков считают вражду между преступными группировками.

В Бразилии утром на Рождество 25 декабря в результате стрельбы в городе Форталеза погибли пять человек, а еще шестеро пострадали.

Об этом со ссылкой на Секретариат общественной безопасности штата Сеара сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел на футбольном поле. Правоохранители уже задержали троих человек, связываемых с преступлением. Мотивом считают вражду между преступными группировками.

Тем временем следователи установили личности двух жертв 21 и 26 лет. Оба погибших ранее попадали в поле зрения полиции по делам о незаконном огнестрельном оружии, получении украденных товаров и нарушении общественного порядка.

Напомним, что в Демократической Республике Конго на Рождество 25 декабря в результате нападения террориста-смертника на ресторан в Бени погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 13 пострадали.

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