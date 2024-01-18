На руке Трампа появились загадочные красные пятна: в Сети уже поставили "диагноз" (фото)

Пользователи соцсетей отметили, что этих язв не было на руках экс-президента, когда он выступал 16 января.

На ладони экс-президента США Дональда Трампа заметили красные пятна. На них обратили внимание, когда он в среду, 17 января, во время приветствия поклонников помахал им рукой.

Об этом сообщает Business Insider.

Во время приветствия поклонников политик помахал правой рукой к камерам и показал пятна на указательном и большом пальцах, а также на верхней части ладони.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) выразили ряд предположений о том, что могло вызвать соответствующие пятна. Некоторые подозревают, что у экс-президента "герпес на руках" или, возможно, он недавно упал. Отмечают, что к вечеру эти пятна исчезли, ведь на вечерних фото с пресс-конференции ладони Трампа были чистыми.

Фото: Associated Press

В то же время доцент дерматологии больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке доктор Джошуа Цайхнер назвал три возможных варианта появления пятен у Трампа.

Одним из них- это сухость рук.

Цайхнер заявил, что сухость является самой распространенной причиной возникновения пузырей и ран. Ее можно получить из-за погоды или от чрезмерного мытья рук.

Второй вариант имеет шанс на существование, ведь Трамп утверждал, что является "гермофобом", то есть человеком, боящимся микробов.

Также он вспомнил игру в гольф, которую любит Трамп. Поэтому, по словам Цайхнера, волдыри могут быть вызваны "трением от таких видов деятельности, как гольф, тяжелая атлетика или бейсбол".

Кроме того, врач назвал одной из причин сок лайма. По словам Цайхнера, сок лайма под влиянием солнечного света может вызвать химический ожог кожи. Этот процесс еще известен под названием "ожог "Маргаритой".

Напомним, против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Среди прочего, речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсифицировать результаты выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

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