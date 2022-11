На руке Путина заметили "следы от капельниц": новая версия болезни хозяина Кремля

PUTIN'S HEALTH



Videos объявлены по управлению новостями, которые говорят, что могут быть маркеры, от IVs, на стороне Путина.



Для того же времени, Кремлин реализовали два продукта: Один с тоннами маркеров (сделать ручку harder to see), other without any shot of hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud