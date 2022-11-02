На руке Путина заметили "следы от капельниц": новая версия болезни хозяина Кремля

На видео, сделанном во время посещения президента РФ учебного лагеря в Рязанской области, на руке лидера Кремля отчетливо видно таинственное пятно.

Президент России Владимир Путин борется с раком поджелудочной железы и болезнью Паркинсона, поэтому его состояние постоянно вынуждены поддерживать с помощью тяжелых стероидов и обезболивающих инъекций.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля и собственные источники в российской разведке.

"Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует", — утверждает инсайдер издания в российской ФСБ.

Кроме этого, по словам этого же источника, Путина регулярно "пичкают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно диагностированного у него рака поджелудочной железы.

"Это не только вызывает сильную боль, у Путина одутловатость лица и другие побочные эффекты — включая провалы в памяти", — утверждает неназванный сотрудник ФСБ.

Инсайдер также пересказал слухи, которые ходят в близком окружении Путина, что, кроме постепенно распространяющегося рака поджелудочной железы, у хозяина Кремля обнаружили также рак простаты.

Косвенным подтверждением постоянных инъекций, которыми якобы поддерживают здоровье Путина, стал опубликованный журналистом Kyiv Post Дж. Дж. Смартом в Twitter скриншот с видео, где на руке лидера Кремля отчетливо видно таинственное пятно.

PUTIN'S HEALTH



Videos объявлены по управлению новостями, которые говорят, что могут быть маркеры, от IVs, на стороне Путина.



Для того же времени, Кремлин реализовали два продукта: Один с тоннами маркеров (сделать ручку harder to see), other without any shot of hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 22, 2022

Он написал, что Кремль обнародовал две версии видео из поездки Путина, на одном из которых рука была явно заретуширована.

Слухи о якобы плохом состоянии здоровья Путина вызывают беспокойство во всем мире по той причине, что в случае смертельной болезни хозяин Кремля может избавиться от тормозов, сдерживающих его от применения ядерного оружия.

"Применять ядерное оружие для Путина имеет смысл только в одной ситуации — если правдивы слухи о его проблемах со здоровьем, если ему осталось жить несколько месяцев — он не захочет войти в историю как неудачник", — цитирует The Sun специалиста по теории игр Георгия Егорова.

В Кремле всегда отрицали, что Путин, любящий создавать имидж сильного мужчины, страдает какими-либо заболеваниями.

Напомним, уже многие месяцы за президентом РФ Путиным внимательно наблюдает весь мир. Одни говорят, что диктатор держится из последних сил, поскольку умирает от рака, другие, что пациент скорее жив, чем наоборот.

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