На румыно-венгерской границе разбился автобус с украинскими: много пострадавших, есть погибший (фото, видео)

Трое пострадавших в тяжелом состоянии.
Микроавтобус с 17 пассажирами в салоне столкнулся с грузовиком утром понедельника, 14 июня, на трассе А1, на выезде в Венгрию, вблизи пограничного пункта в Надлаце. В результате ДТП 16 человек получили травмы, один погиб.
Об этом пишут румынские СМИ со ссылкой на тамошнюю Инспекцию по чрезвычайным ситуациям.
В микроавтобусе якобы было 16 человек из Украины и один человек из Молдовы. Среди пассажиров был 8-летний ребенок. Всех 16 пострадавших госпитализировали в больницу.
"С 17 человек, которые были в микроавтобусе, один человек погиб, а трое получили серьезные травмы. В других людей нет травм, которые могут угрожать их жизни", — заявил представитель Инспекции Арад Джордж Плешка.
По данным AGORA , 21-летний мужчина из Молдовы получил легкие телесные повреждения. В МИД Молдовы подтвердили, что гражданин их страны пострадал в ДТП.
Якобы, по информации СМИ, микроавтобус врезался в фуру, которая стояла на полосе для аварийной остановки. В то же время, как пишет mukachevo.net , транспортное средство с украинцами въехало в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.
На месте ДТП полиция проводит расследование, чтобы установить точные обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика. После аварии направление шоссе непосредственно перед пересечением границы было перекрыто.
Читайте также:
- Автобус слетел с эстакады, травмированных эвакуировали вертолетами: подробности смертельного ДТП с украинцами в Польше
- "Автобус начало бросать направо и налево": пострадавшие в Польше украинцы рассказали о моменте ДТП
- Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в Сети опубликовали видео с места автокатастрофы
- Смертельные ДТП с украинскими автобусами в Польше: какиедополнительные меры намерена применить соседняя страна