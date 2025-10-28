На Сахалине десятки населенных пунктов остались без света после взрыва на ТЭЦ (видео)

На Сахалине частично исчез свет

На острове Сахалин произошел взрыв в одной из местных теплоэлектроцентралей. В результате аварии без электричества и воды остались десятки населенных пунктов, в том числе административный центр области — Южно-Сахалинск.

Местные СМИ сообщают, что причины инцидента пока не выяснены.

Из-за аварии была парализована работа энергосистемы острова, а подача воды в ряде районов прекратилась. Без света и воды остались Южно-Сахалинск, Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое.

Местные жители говорят, что в домах холодно, не работают насосы и системы отопления.

На место происшествия выехали спасатели. Специалисты проверяют состояние оборудования и пытаются возобновить электроснабжение. Российские власти пока не сообщают, есть ли пострадавшие.

Ситуацию усложняют погодные условия — на острове фиксируется похолодание, поэтому жители призывают власти как можно быстрее возобновить энергоснабжение.

