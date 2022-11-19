На Сахалине произошел взрыв газа в пятиэтажке – погибли 9 человек, среди них есть дети (видео)

В результате взрыва в доме разрушен целый подъезд.

В субботу, 19 ноября, в селе Тымовское Сахалинской области РФ из-за взрыва газа в пятиэтажке обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж. По состоянию на утро 19 ноября известно о девяти жертвах, четверо из них – дети. Пропавшими считаются три человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На месте взрыва вспыхнул пожар. Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва, известно, что один из сотрудников МЧС получил ранения во время разборки завалов, его госпитализировали.

По предварительным данным, в многоэтажке взорвались бытовые баллоны с газом из-за неправильного хранения.

Из-за взрыва также пострадали квартиры в соседних подъездах – вынесло дверь, отошла фасадная стена.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, здание не было газифицировано, поэтому в доме мог взорваться 20-литровый баллон с газом.

Напомним, в Киеве в квартире взорвался аккумулятор и вызвал масштабный пожар.

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