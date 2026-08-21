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ТСН в социальных сетях

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Мир
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На Сахалине самолет загорелся после аварийной посадки в поле

На Сахалине самолет загорелся после аварийной посадки в поле: на борту находились семь человек

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Самолет

Самолет / © из соцсетей

На российском Сахалине самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле и загорелся. На борту находились семь человек.

Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области.

По предварительной информации, самолет выполнял рейс между селами Кировское и Зональное. Во время полета отказал двигатель, поэтому экипаж был вынужден совершить экстренную посадку прямо в поле.

Посадка была жесткой. После остановки воздушное судно вспыхнуло.

Все семеро находившихся на борту успели самостоятельно выбраться из самолета до начала пожара. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что Ан-3 принадлежит авиационной лесоохране. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в Техасе разбился ударный вертолет AH-64 Apache. Оба пилота погибли. После падения машины вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуацию людей с прилегающей территории.

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