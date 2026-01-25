ТСН в социальных сетях

Два "солнца" на Сахалине

Два "солнца" на Сахалине / © Фото из открытых источников

Мир
197
2 мин
Два "солнца" на Сахалине

На Сахалине в небе заметили "два солнца": что это было на самом деле

Жители Сахалина заметили в небе иллюзию "двух солнц". Специалисты объяснили, что это солнечное гало – оптическое явление, связанное с преломлением света в кристаллах льда.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак

Жители Сахалинской области стали свидетелями необычного явления – утром в небе одновременно появились яркие световые пятна, создававшие иллюзию восхода сразу двух солнц. Видео и фото быстро распространились в соцсетях и вызвали активное обсуждение.

Об этом пишет издание Times of India.

Впрочем, как объясняют специалисты, речь идет не об астрономической аномалии, а об известном атмосферном оптическом явлении – солнечном гало, или так называемых “ложных солнцах” (паргелиях).

Такие световые эффекты возникают, когда солнечные лучи проходят через зависающие в атмосфере шестиугольные кристаллы льда – обычно в перистых облаках или в виде так называемой “алмазной пыли” во время сильных морозов. Свет преломляется, образуя яркие пятна с обеих сторон от настоящего Солнца, иногда с цветными оттенками.

Чаще солнечное гало наблюдается в холодное время года, особенно в северных регионах, когда температура опускается ниже –30 °C. Дополнительным фактором является низкое расположение Солнца над горизонтом – на рассвете или во время заката.

Хотя для рядовых людей такое зрелище выглядит сюрреалистично, для метеорологов и физиков это хорошо изученный эффект, связанный с преломлением и рассеянием света в атмосфере.

Подобные явления в древности часто считали знаками или предвестниками событий, однако современная наука объясняет их вполне рационально. Сахалинский случай стал очередным напоминанием о том, как обычный солнечный свет в сочетании с погодными условиями может создавать в небе поразительные оптические иллюзии.

Напомним, в Сумской области в течение одних суток наблюдали сразу два необычных небесных явления – полярное сияние ночью и редкое двойное гало днем.

197
