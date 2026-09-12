На саммите БРИКС с участием Путина и Си Цзиньпина решили осудить агрессию

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин принимают участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где переговорщики стран-участниц согласовали совместную декларацию с осуждением односторонней агрессии со стороны любого государства. В то же время документ, скорее всего, не будет содержать упоминаний о конкретных странах.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

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Как отмечает Reuters, это соглашение стало важным дипломатическим прорывом в начале саммита лидеров БРИКС, который призван продемонстрировать способность этого объединения усиливать своё влияние в мировой политике.

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Четыре источника агентства сообщили, что согласованный текст предусматривает осуждение односторонней агрессии со стороны любого государства, однако вряд ли будет содержать прямые обвинения в адрес конкретных стран. Ожидается, что лидеры БРИКС окончательно одобрят декларацию позже в субботу, 12 сентября.

Переговоры оказались сложными из-за разногласий между участниками по ряду международных вопросов. Особенно острой стала тема конфликта в Персидском заливе между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Путин и Си Цзиньпин принимают участие в саммите

В Нью-Дели собрались лидеры ключевых государств БРИКС, в частности Владимир Путин, Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент ЮАР Сирил Рамафоса и наследный принц Абу-Даби Халед бин Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Саммит проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и возобновления взаимных ударов между США и Ираном после шести месяцев войны. Именно позиции Ирана и ОАЭ стали одним из главных препятствий для достижения общей позиции БРИКС.

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В мае встреча министров иностранных дел стран объединения в Нью-Дели завершилась без принятия совместного заявления из-за разногласий между Ираном и ОАЭ. После этого Индия провела длительные консультации, пытаясь сблизить позиции участников.

Индия стремится сохранить единство БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что БРИКС уже прошел этап становления и теперь должен преобразовывать единство и консенсус в конкретные результаты для всего мира.

«Укрепляя БРИКС, мы также должны определять направление глобальной реформы», — подчеркнул Моди.

Он призвал усилить роль стран Глобального Юга в формировании международных решений. По словам индийского премьера, государства Глобального Юга часто оказываются на передовой во время кризисов, но остаются в стороне от процесса принятия ключевых решений.

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Моди также в очередной раз выступил за реформирование Совета Безопасности ООН и предоставление постоянных мест Индии и другим новым мировым центрам влияния.

Си Цзиньпин призвал «встать на правильную сторону»

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что БРИКС должен «встать на правильную сторону истории» и способствовать формированию более справедливого и равноправного международного порядка.

Для Индии саммит имеет особое значение ввиду её сложных отношений одновременно с США, Россией, Израилем, Ираном и арабскими государствами Персидского залива. Нью-Дели также стремится сосредоточить внимание БРИКС на экономическом сотрудничестве, торговле и снижении барьеров для бизнеса.

БРИКС хочет усилить своё влияние на мировой порядок

Страны БРИКС стремятся добиться большего влияния на формирование международных правил и реформировать такие институты, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Часть участников объединения считает эти структуры чрезмерно зависимыми от западных государств.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран и ОАЭ. Объединение было создано в 2009 году как противовес мировому порядку, который, по мнению его участников, в значительной степени определяется США и их западными союзниками.

На долю стран БРИКС в совокупности приходится более 40% населения мира и почти четверть мировой экономики.

Как отмечают собеседники Reuters, даже согласование совместного заявления вряд ли существенно изменит геополитическую ситуацию. В то же время для БРИКС это станет демонстрацией способности разных государств договариваться и выработать общую позицию по международным кризисам, не указывая напрямую на конкретных виновников.

Напомним, ранее в ходе переговоров премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента РФ Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны. По его словам, Индия поддерживает мирные усилия.

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