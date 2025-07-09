На саммите ЕС с участием Зеленского переводчицу заподозрили в нарушении безопасности: что она сделала

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Европейская комиссия уволила переводчицу, которая была приглашена на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Европейском Совете, из-за опасений относительно потенциального нарушения безопасности.

Об этом сообщает Politico.

Европейская Комиссия заявила, что приняла меры после «инцидента с ведением заметок» во время заседания Европейского Совета, на котором 19 декабря 2024 года присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Согласно кодексу поведения Комиссии, ведение письменных заметок запрещено во время деликатных заседаний, на которых обсуждаются такие вопросы, как оборона и безопасность.

Эти правила были введены в ответ на беспокойство относительно потенциального шпионажа и случайной передачи информации враждебным государствам, таким как Россия.

«Записки были немедленно конфискованы. После тщательного анализа фактов Комиссия приняла соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение этого инцидента. В этом конкретном случае было решено, что услуги переводчика, о котором идет речь, больше не будут использоваться в будущем», — заявил исполнительный орган Евросоюза.

По данным Le Monde, переводчица была франко-украинским фрилансером, которую пригласили помочь лидерам общаться с Зеленским.

Реклама

Французская газета сообщила, что расследование было поручено бельгийским властям, которые не сразу ответили на запрос о комментарии.

Еще в ноябре 2024 года издание Politico получило справку, направленную сотрудникам Комиссии, с предупреждением о «реальной» угрозе со стороны иностранных агентов.

«Брюссель является одним из крупнейших в мире центров шпионажа, сотни активных агентов разведки нацелены на наше учреждение», — говорится в письме.

Напомним, накануне упомянутого саммита ЕС в декабре 2024 года известного украинского журналиста, редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко в Брюсселе задержала полиция по подозрению в подготовке взрыва.

Реклама