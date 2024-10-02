"На самом деле жертв гораздо больше": ПАСЕ ошеломлена количеством украинцев в плену РФ и доказательствами пыток

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции обвинила Россию в сокрытии информации о плененных украинцах и пытках в плену, которые они испытывают, а также призвала международное сообщество обратить на это больше внимания.

Об этом сообщает DW со ссылкой на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы от 2 октября "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица, попавшие в плен в результате агрессивной войны РФ против Украины".

В ПАСЕ заявили, что РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

"Многочисленные международные механизмы предоставили доказательства, что к украинским военным и гражданским пленникам систематически применяются пытки, — говорится в документе Совета.

Депутаты ПАСЕ также пришли к выводу, что Совет Европы должен сделать все возможное, чтобы эта тема оставалась на политической повестке дня всех государств-членов и партнеров.

"Только так можно выяснить местонахождение украинцев, пропавших без вести в российском плену, способствовать их немедленному освобождению и гарантировать привлечение России к ответственности", — говорится в резолюции.

О скольких пленных украинцах известно и какая ситуация на самом деле

По сообщению ПАСЕ, по состоянию на 18 сентября 2024 года пропавшими без вести или пленными считаются 65 956 военнослужащих и гражданских лиц, среди которых 50 916 зарегистрированы как пропавшие без вести на основе проверенных данных.

Однако на самом деле жертв гораздо больше.

"Хотя 3672 человека были возвращены из российского плена в период с 24 февраля 2022 года по 17 сентября 2024 года, включая 168 украинских гражданских, Ассамблея с беспокойством отмечает, что среди уволенных треть лиц считалась пропавшими без вести, поскольку РФ, вовремя не предоставила информацию о местонахождении этих людей", — отмечает Ассамблея.

Родственники военнопленных и гражданских заложников, не имеют никакой возможности получить информацию об их судьбе, за исключением случаев, когда о них "уведомили Международный Комитет Красного Креста (МККК) или когда в отношении них было открыто уголовное производство в России или на временно оккупированных территориях Украины", отметили в ПАСЕ.

Доказательства пыток потрясающие

В документе ПАСЕ приводятся данные Офиса генерального прокурора Украины, согласно которым на территории РФ обнаружено "49 постоянных пунктов для содержания украинских военнопленных и 16 – на временно оккупированных территориях Украины, а также 6 мест содержания мирных украинских граждан".

В Ассамблее заявили, что "ошеломлены" предоставленными доказательствами пыток, которым подвергают украинцев в этих местах заключение.

"Кроме недостаточного и некачественного питания и отсутствия надлежащей медицинской помощи, фиксируются случаи систематического избиения, применения электрошока и изнасилований. Также сообщалось об антисанитарных условиях содержания, перенаселенности, унижения, чрезмерно суровом режиме, словесных оскорблениях", — говорится в резолюции.

Учитывая, что Москва откровенно пренебрегает правами пленных украинцев, которые они имеют в соответствии с международным гуманитарным правом, ПАСЕ считает необходимым "укрепить существующие международные механизмы как для проверки, так и для отчета о различных проявлениях нарушения этого права Российской Федерацией". Ассамблея также намерена содействовать созданию постоянного механизма обмена пленными с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе третьих стран и МККК.

Отметим, что польский депутат от группы социалистов Павел Яблонский назвал резолюцию в отношении пленных украинцев "важнейшим документом нынешней сессии ПАСЕ, поскольку речь идет о человеческих жизни". "У нас есть возможность говорить от имени людей, ставших жертвами российской агрессии, оказавшихся в плену, подвергавшихся пыткам, а некоторые из них — потерявших жизнь", — сказал Яблонский и призвал коллег, "вернувшись в свои страны и парламенты", продолжать работать для того, чтобы "поддержать украинских военнопленных и других жертв войны".

К нему присоединилась и финская депутат-социалистка Миапетра Кумпула-Натри.

"Мы, международные организации и политики, видим документы с доказательствами (военных преступлений – ред.), говорим о том, что виновные должны быть наказаны, но это случится только тогда, когда Россия ответит за свои ужасные преступления. И над этим должен работать Совет Европы, это наша самая важная работа", — сказала Миапетра Кумпула-Натри.

Напомним, накануне российские солдаты в очередной раз жестоко убили украинских бойцов. Воины ВСУ сдались в плен, после чего их вывели в поле и расстреляли. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

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