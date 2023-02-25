На севере Африки автобус с людьми упал в ущелье – 10 погибших и более трех десятков пострадавших

Автобус упал в ущелье в результате дорожно-транспортной аварии.
В Алжире в результате падения автобуса с людьми в ущелье погибли 10 человек, еще 35 пострадали.
Об этом сообщает Mangalorean.
"Десять человек погибли и еще 35 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на севере Алжира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожная авария произошла в провинции Буйра на севере Алжира.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования семьям жертв ДТП.
Согласно статистическим данным Алжирского национального центра профилактики и безопасности дорожного движения, более 90% дорожно-транспортных происшествий в Алжире произошли из-за человеческих ошибок, в том числе халатности водителя. Другими причинами ДТП являются плохое состояние дорог и автомобилей, а также экологические факторы.
Напомним, в Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном – погибли 20 человек.
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