На севере Африки автобус с людьми упал в ущелье – 10 погибших и более трех десятков пострадавших

Автобус упал в ущелье в результате дорожно-транспортной аварии.

В Алжире в результате падения автобуса с людьми в ущелье погибли 10 человек, еще 35 пострадали.

Об этом сообщает Mangalorean.

"Десять человек погибли и еще 35 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на севере Алжира", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожная авария произошла в провинции Буйра на севере Алжира.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования семьям жертв ДТП.

Согласно статистическим данным Алжирского национального центра профилактики и безопасности дорожного движения, более 90% дорожно-транспортных происшествий в Алжире произошли из-за человеческих ошибок, в том числе халатности водителя. Другими причинами ДТП являются плохое состояние дорог и автомобилей, а также экологические факторы.

Напомним, в Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном – погибли 20 человек.

Читайте также: