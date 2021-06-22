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На севере Франции начались паводки: потоком воды в реку смыло подростка

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На севере Франции начались паводки: потоком воды в реку смыло подростка

Associated Press

Парня ищут спасатели.

Из-за сильных дождей затопило несколько городов на севере Франции.

Об этом рассказали в ТСН.16:45.

Критическая ситуация сложилась в городе Бове. Спасатели до сих пор ищут 17-летнего парня, которого потоком воды смыло в реку.

Метеорологи говорят, что там только за 2:00 выпало осадков чем за два месяца. По их словам, это где-то 100 литров воды на каждый квадратный метр. Кроме того, рассказывают, гремело как никогда раньше. За сутки над северными регионами Франции вспыхнуло более 44 000 молний.

Новости мира: во Франции из-за мощных дождей затопило несколько городов

Новости мира: во Франции из-за мощных дождей затопило несколько городов

Как сообщалось, Словения и Хорватия страдают от высокой температуры воздуха. Столица страны Любляна пережила своеобразный рекорд: впервые в этом году температура воздуха ночью там не падала ниже 20 градусов тепла.