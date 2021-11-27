Это не первый случай в стране, который фиксировали в последние несколько месяцев.

На птицеферме на севере Франции обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

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Отмечается, что вспышка во Франции последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии. Специалисты говорят: это свидетельствует о том, что вирус быстро распространяется.

Впрочем, специалисты должны идентифицировать штамм гриппа. Кроме того, следует уничтожить цыплят и продезинфицировать ферму, чтобы предотвратить распространение вируса.

К слову, в стране в течение нескольких последних месяцев в стране выявляли заболевания у дворовой домашней птицы, а также дикой птицы. После этого власти решили запретить содержание птиц на открытых помещениях. Следует отметить, что в прошлом году зимой было конфисковано более 3 млн. уток в юго-западном регионе Франции. Там разводят уток, известных производством паштета фуа-гра.

Как сообщалось, в японской префектуре Кагосима подозревают вспышку птичьего гриппа. Также ранее H5N1 обнаружили в других странах Азии и Европы. До этого вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в префектуре Акита. Там пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.

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