Это не первый случай в стране, который фиксировали в последние несколько месяцев.
На птицеферме на севере Франции обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.
Отмечается, что вспышка во Франции последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии. Специалисты говорят: это свидетельствует о том, что вирус быстро распространяется.
Впрочем, специалисты должны идентифицировать штамм гриппа. Кроме того, следует уничтожить цыплят и продезинфицировать ферму, чтобы предотвратить распространение вируса.
К слову, в стране в течение нескольких последних месяцев в стране выявляли заболевания у дворовой домашней птицы, а также дикой птицы. После этого власти решили запретить содержание птиц на открытых помещениях. Следует отметить, что в прошлом году зимой было конфисковано более 3 млн. уток в юго-западном регионе Франции. Там разводят уток, известных производством паштета фуа-гра.
Как сообщалось, в японской префектуре Кагосима подозревают вспышку птичьего гриппа. Также ранее H5N1 обнаружили в других странах Азии и Европы. До этого вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в префектуре Акита. Там пришлось уничтожить более 140 тысяч птиц.
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