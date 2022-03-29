На севере Италии аномальная засуха: граждан будут штрафовать за расточение воды

На севере Италии аномальная засуха: граждан будут штрафовать за расточение воды

В некоторых городках объявили ограниченные нормы потребления воды.

Людям, живущим в некоторых городах на севере Италии, грозят штрафы за расточение воды из-за аномальной засухи в регионе.

В некоторых городках на севере страны мэрии объявили предельные нормативы потребления воды и установили штрафы – до 500 евро.

Об этом сообщает The Guardian.

В этом году зима в Италии была одной из наиболее засушливых за последние 65 лет, осадков было на 80% нормальных средних сезонных показателей. На севере страны местами полноценных осадков не было три месяца и больше. Так, в городке Кварона говорят, что дождя не было с 8 декабря. Уровень воды в реке По достиг минимума с 1972 года.

Меры городов в таких регионах, как Пьемонт, Лигурия, Ломбардия и Трентино, предприняли меры по нормированию воды: от отключения фонтанов и ночных ограничений водоснабжения, до запрета на использование воды для садов и приусадебных участков, для мытья автомобилей и наполнения бассейнов.

В селе Бахардо, в провинции Лигурия, водоснабжение перекрыто с 20:00 до 8:00.

"Эта ситуация должна заставить нас задуматься об изменении политики по управлению водой по-другому, особенно с изменением климата", – сказал Массимо Ньеро, мэр Чизано-суль-Нева.

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