На севере Москвы произошел большой пожар: что известно (видео)

К тушению пожара привлечена авиация.
Во вторник, 10 января, на севере Москвы произошел большой пожар возле метро "Дмитровская". Горит уже две тысячи квадратных метров.
Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы и СМП.
Отмечается, что возгорание возникло в складских помещениях – в автосервисе. Также горит склад парфюмерных изделий. Кроме того, рядом в близлежащем трехэтажном крыле расположено общежитие. На него тоже распространился огонь.
В результате сильного пожара обрушилась крыша здания. Сейчас более 230 человек эвакуировали и из помещений склада. Пока о пострадавших неизвестно. Пожару присвоено 3 ранга сложности, есть угроза детонации баллонов.
К тушению пожара была привлечена авиация.
Напомним, в Москве в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ произошло возгорание. По предварительной информации, причиной пожара было укорочение на электрощите.
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