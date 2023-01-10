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На севере Москвы произошел большой пожар: что известно (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1647
Время на прочтение
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На севере Москвы произошел большой пожар: что известно (видео)

Фото: Associated Press

К тушению пожара привлечена авиация.

Во вторник, 10 января, на севере Москвы произошел большой пожар возле метро "Дмитровская". Горит уже две тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы и СМП.

Отмечается, что возгорание возникло в складских помещениях – в автосервисе. Также горит склад парфюмерных изделий. Кроме того, рядом в близлежащем трехэтажном крыле расположено общежитие. На него тоже распространился огонь.

В результате сильного пожара обрушилась крыша здания. Сейчас более 230 человек эвакуировали и из помещений склада. Пока о пострадавших неизвестно. Пожару присвоено 3 ранга сложности, есть угроза детонации баллонов.

К тушению пожара была привлечена авиация.

Напомним, в Москве в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ произошло возгорание. По предварительной информации, причиной пожара было укорочение на электрощите.

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Дата публикации
Просмотры
1647
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