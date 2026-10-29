- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
На севере Польши нашли неизвестный дрон у железной дороги: детали
Польские спецслужбы съехались к загадочному дрону у железнодорожных путей, однако впоследствии заверили, что опасности он не представляет.
В Польше близ железнодорожного пути, ведущего к Ольштыну, обнаружили неизвестный беспилотник.
Об этом передают польские СМИ.
Дрон обнаружили в среду, 28 октября, в населенном пункте Коморово-Жулавское Варминско-Мазурского воеводства, недалеко от границы с российской Калининградской областью.
Беспилотник находился недалеко от железнодорожной линии, ведущей к Ольштыну. Местность вокруг преимущественно сельскохозяйственная — поблизости нет жилой застройки, только поля.
По информации СМИ, аппарат имеет четыре винта, оборудованный камерой и устройством хранения информации. К нему также была прикреплена батарея.
После обнаружения беспилотника к работе привлекли специальные подразделения полиции из Ольштына. Правоохранители проверяли устройство на предмет возможной пиротехнической угрозы. Также на месте работали пожарные и саперы.
Впоследствии в полиции уточнили, что это гражданский дрон, который, вероятно, мог находиться на этом месте уже длительное время. Полиция ищет владельца беспилотника
Польские правоохранители пытаются установить, кому принадлежит найденный аппарат и при каких обстоятельствах он оказался возле железнодорожного пути.
Наличие камеры и устройства памяти может помочь при выяснении происхождения беспилотника.
В то же время, польские СМИ не сообщают об установленной связи находки с диверсией, шпионажем или военной деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Молдове в поле упал и взорвался беспилотник.