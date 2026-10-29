На севере Польши нашли неизвестный дрон у железной дороги: детали

Неизвестный беспилотник нашли у железной дороги в Польше / © inpoland

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В Польше близ железнодорожного пути, ведущего к Ольштыну, обнаружили неизвестный беспилотник.

Об этом передают польские СМИ.

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Дрон обнаружили в среду, 28 октября, в населенном пункте Коморово-Жулавское Варминско-Мазурского воеводства, недалеко от границы с российской Калининградской областью.

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Беспилотник находился недалеко от железнодорожной линии, ведущей к Ольштыну. Местность вокруг преимущественно сельскохозяйственная — поблизости нет жилой застройки, только поля.

По информации СМИ, аппарат имеет четыре винта, оборудованный камерой и устройством хранения информации. К нему также была прикреплена батарея.

После обнаружения беспилотника к работе привлекли специальные подразделения полиции из Ольштына. Правоохранители проверяли устройство на предмет возможной пиротехнической угрозы. Также на месте работали пожарные и саперы.

Впоследствии в полиции уточнили, что это гражданский дрон, который, вероятно, мог находиться на этом месте уже длительное время. Полиция ищет владельца беспилотника

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Польские правоохранители пытаются установить, кому принадлежит найденный аппарат и при каких обстоятельствах он оказался возле железнодорожного пути.

Наличие камеры и устройства памяти может помочь при выяснении происхождения беспилотника.

В то же время, польские СМИ не сообщают об установленной связи находки с диверсией, шпионажем или военной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Молдове в поле упал и взорвался беспилотник.

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