На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,5

Местные СМИ сообщают, что толчки продолжались примерно 10 секунд

В воскресенье, 24 октября, на северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение — магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

Об этом сообщает местное издание "MatnNews" со ссылкой на данные метеорологического бюро Тайваня.

А Геологическая служба США дала более низкую силу толчков в 6,2 балла. Землетрясение поразил северо-восток округа Илан в 13:11 по местному времени и залегал на глубине 67 км.

Местные СМИ сообщают, что толчки продолжались примерно 10 секунд, а жители региона отмечают, что они были очень мощными.

Землетрясение было ощутимо даже в столице острова — Тайбэе. Метро Тайбэя было ненадолго закрыто для проверок, но вскоре после этого снова открылось. Государственный энергетический оператор острова сообщил, что сеть работает в штатном режиме.

Людей пришлось эвакуировать из помещений. Точно о масштабах разрушений пока не сообщается, как и то, есть ли раненые и погибшие.

Тайвань регулярно страдает от землетрясений, поскольку остров расположен недалеко от стыка двух тектонических плит. Одним из смертоносных землетрясений в истории страны стал сентябрьский в 1999 году. Тогда погибло около 2400 человек. Тогда подземные толчки достигли 7,6 балла по шкале Рихтера.

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