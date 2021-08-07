На съезде российских шаманов открестились от Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина

На съезде российских шаманов открестились от Александра Габышева, который шел в Москву изгонять Путина

Верховный шаман России объявил осужденного к принудительному лечению в психоневрологическом диспансере диссидента самозванцем.

На третьем всероссийском съезде шаманов, который происходит в городе Кызыле (Республика Тува), верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол объявил самозванцем Александра Габышева, который в 2019 году организовал поход с Якутии в Москву для изгнания Путина.

Об этом сообщает в субботу, 7 августа, российское издание "Коммерсант".

Главный официальный шаман России сетовал на то, что "государственная власть отказывается видеть разницу между такими, как Габышев, и представителями традиционных шаманских общин".

Александра Габышева он назвал психически неуравновешенным бездомным из Якутии, который объявил себя шаманом.

Кара-оол Допчун-оол отметил также политическую незрелость большинства шаманских общин, которые не отреагировали на появление "самозванца". По его словам, единственными, кто пытался остановить Габышева, были представители шаманской организации Бурятии.

Напомним, ранее Якутский городской суд принял решение относительно местного шамана Александра Габышева, который весной 2019 года отправился в поход на Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его признали виновным в экстремизме и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

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