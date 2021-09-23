На шаг ближе к ревакцинации: регулятор США одобрил третью COVID-прививку для американцев 65+

На шаг ближе к ревакцинации: регулятор США одобрил третью COVID-прививку для американцев 65+

Сейчас этот вопрос рассматривается в CDC.

Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в среду, 22 сентября, одобрило прививание пожилых людей и пациентов из группы риска третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией Pfizer.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что эксперты рекомендуют вакцинировать бустерной дозой американцев от 65 лет, а также молодых людей с заболеваниями, которые увеличивают риск заражения коронавирусом. Данных о необходимости дополнительной прививки для других категорий населения сейчас недостаточно.

Ревакцинироваться также смогут медицинские работники, учителя, сотрудники бакалейных магазинов и граждане, работающие в приютах для бездомных и тюрьмах.

Согласно рекомендации FDA, доступ к третьей прививке в США можно будет получить через шесть месяцев после полной вакцинации (второго укола) от COVID-19.

Эксперты пообещали продолжить изучать данные о безопасности и эффективности вакцин от коронавируса, в частности необходимости бустерной дозы для здоровых людей из других возрастных групп.

После разрешения FDA рассмотрением этого вопроса будут заниматься Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они должны принять решение по итогам двухдневного заседания, которое будет проходить в среду и четверг. Штаты смогут начать массовую ревакцинацию сразу после ее одобрения со стороны регулятора.

Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает мир отказаться от массового прививания людей третьей дозой препаратов от COVID-19 на фоне нехватки вакцин в бедных странах.

Напомним:

Эксперты США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин.

до 2022 года из-за нехватки вакцин. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию". Между тем администрация Байдена, которая призывала делать третью COVID-прививку через восемь месяцев после вакцинации, выступает против призыва к мораторию.

через восемь месяцев после вакцинации, выступает против призыва к мораторию. Агентство Европейского Союза по инфекционным заболеваниям, со своей стороны, выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой вакцины от коронавируса.

Рекомендована ли третья доза вакцины - главный государственный санитарный врач прокомментировал

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