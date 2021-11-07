На шахте в Казахстане произошел внезапный выброс метана: шесть человек погибли, еще двое пострадали

Почему произошел выброс газа – пока неизвестно.
Сегодня, 7 ноября, на шахте Абайска в Казахстане произошел внезапный выброс метана. В результате шесть горняков погибли, еще двое пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Всего в шахте находились 64 работника, 56 человек сразу самоэвакуировались.
“7 ноября в 08:37 час. (04:37 по киевскому времени) в г. Абай на шахте Абайска УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое вентиляционного штрека 3-К10 на север произошел внезапный выброс газа метан", — говорится в сообщении.
В результате из восьми работников, находившихся на месте выброса метана, шесть погибли, еще двое пострадали, информация об их состоянии уточняется.
"Сейчас производится подъем на поверхность. Производственный процесс прекращен. Обстоятельства и причины выясняются", — говорится в сообщении.
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