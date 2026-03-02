На шее Трампа заметили загадочное красное пятно (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп появился на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме с заметным красным пятном на правой стороне шеи. Она походила на сыпь или экзему.

Об этом пишет Forbes.

Это в очередной раз вызывало беспокойство относительно здоровья Трампа. Однако он всегда уверял, что находится в отличной форме.

Трамп вышел к журналистам в Белом доме с красным пятном на шее / © Associated Press

Напомним, новые слухи о том, что у президента США не все так хорошо со здоровьем появились после Международного экономического форума в Давосе, когда на его руках заметили видимые синяки.

Лицензированный физиотерапевт с 14-летним стажем Адам Джеймс поделился мнением в программе The David Pakman Show на YouTube-канале, что у главы Белого дома может быть диагноз.

Джеймс предполагает, что симптомы Трампа наверняка прогрессируют быстрее и потенциально у него есть всего 2-4 года жизни.

Физиотерапевт также не исключил, что у Трампа есть некоторые тревожные неврологические симптомы, которые, в частности, могут указывать и на лобно-височную деменцию. После установления диагноза это прогрессирующее заболевание обычно имеет продолжительность жизни от 7 до 12 лет.

Отметим также, что во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне СМИ зафиксировали заметную асимметрию лица Трампа.