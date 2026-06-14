На шестилетнюю девочку упал 200-килограммовый столб: жуткие детали

Игрушка / © pixabay.com

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Накануне, 13 июня, в небольшом селе Атани в жупании Хевеш на севере Венгрии погибла шестилетняя девочка. На ребенка упал бетонный столб.

Об этом сообщает издание Heol.hu.

Глава общины Дэнеш Ямбор рассказал, что дети собирали фрукты возле забора возле одного из домов. В этот момент 200-килограммовый бетонный столб упал на девочку.

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Офицер службы Национальной службы скорой помощи Каталин Себо подтвердила этот инцидент. По ее словам, на место происшествия вызвали карету скорой помощи и спасательный вертолет. Медики долго боролись за жизнь ребенка, но его спасти не удалось.

«К сожалению, она получила настолько серьезные травмы, что умерла, несмотря на попытки реанимации», — отметили в службе.

Как сообщалось, в Бразилии женщина погибла после прыжка с моста. Смертельный случай произошел с 21-летней моделью Марией Эдуардой Родригес. На попавшем в Сети видео видно, что страховочный трос не был прикреплен к девушке и остался лежать на мосту.

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