На Шри-Ланке случайно нашли драгоценный камень стоимостью 100 миллионов долларов: фото

Глыба звездного сапфира весит примерно 510 килограммов.

Крупнейший в мире сапфир обнаружили землекопы вблизи города Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки. Как сообщает ВВС, уникальную находку подтвердили в Национальном управлении Шри-Ланки по вопросам драгоценных камней и драгоценностей.

Драгоценный камень был обнаружен случайно — во время копания колодца на заднем дворе одного из домов. Со времени находки прошел почти год — в это время камень очищали от грязи и наслоений и устанавливали его примерную стоимость.

По данным специалистов, глыба оказалась скоплением звездчатого сапфира весом примерно 510 килограммов (2,5 миллиона каратов) — это самый большой такой драгоценный камень в мире. Его оценочная стоимость может доходить до 100 миллионов долларов.

Фото: National Gem and Jewellery Authority of Sri Lanka

Владелец гигантского камня, который является торговцем драгоценностями в третьем поколении, назвал находку "Сапфиром счастливой случайности".

"Я никогда раньше не видел такого большого образца. Он мог сформироваться примерно 400 миллионов лет назад ", — прокомментировал эту находку известный геммолог (специалист по драгоценным камням) Гамини Зойс.

Район, в котором было найден этот уникальный экземпляр, известен своими залежами драгоценных камней. Шри-Ланка вообще является одним из крупнейших экспортеров драгоценных камней в мире, в первой половине 2020 года эта отрасль принесла стране почти 150 млн долларов прибыли.

Напомним, ранее в небольшой поселок Ква Хлата в Южной Африке съехались свыше тысячи охотников за драгоценными камнями. Произошло это, когда тамошний крестьянин нашел на поле прозрачный камень, похожий на алмаз.

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