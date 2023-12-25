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На Шри-Ланке во время антинаркотического рейда задержали почти 15 тысяч человек

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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На Шри-Ланке во время антинаркотического рейда задержали почти 15 тысяч человек

Наркотики

Более тысячи задержанных направят на принудительное лечение от наркозависимости.

Полиция Шри-Ланки провела недельную антинаркотическую операцию, в результате которой было задержано почти 15 тысяч человек.

Об этом информирует BBC.

В сообщении указывается, что в ходе операции правоохранителями было изъято почти 440 килограммов наркотических веществ, в том числе героина.

Кроме того, полиция во время рейда задержала 13 666 подозреваемых в торговле наркотиками. Также были задержаны и отправлены на принудительное лечение более тысячи наркозависимых.

Правоохранители заявили, что операция приостановилась на Рождество, но по окончании праздника она продолжится.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутщик продавал наркотики прямо на остановке.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Мексике члены наркокартеля застрелили 19 человек, среди жертв полицейские и чиновник.

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Дата публикации
Просмотры
120
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