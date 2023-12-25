На Шри-Ланке во время антинаркотического рейда задержали почти 15 тысяч человек

Более тысячи задержанных направят на принудительное лечение от наркозависимости.
Полиция Шри-Ланки провела недельную антинаркотическую операцию, в результате которой было задержано почти 15 тысяч человек.
Об этом информирует BBC.
В сообщении указывается, что в ходе операции правоохранителями было изъято почти 440 килограммов наркотических веществ, в том числе героина.
Кроме того, полиция во время рейда задержала 13 666 подозреваемых в торговле наркотиками. Также были задержаны и отправлены на принудительное лечение более тысячи наркозависимых.
Правоохранители заявили, что операция приостановилась на Рождество, но по окончании праздника она продолжится.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутщик продавал наркотики прямо на остановке.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Мексике члены наркокартеля застрелили 19 человек, среди жертв полицейские и чиновник.
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