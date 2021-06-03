На Шри-Ланке заявили об экологической катастрофе из-за горящего контейнеровоза с химикатами

Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо прекращен, а в стране наблюдается "наибольшее загрязнение пляжей" в истории.

Контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что пожар на судне удалось потушить на этой неделе, и в настоящее время военно-морские силы Шри-Ланки и Индии вместе пытаются предотвратить его разрушение. Впрочем, бурное море и муссонные ветры мешают работе специалистов.

А тем временем сотни тонн нефти из топливных баков могут вылиться в море и причинить ущерб морской флоре и фауне. Представитель ВМС Шри-Ланки Индика Силва рассказал, что судно пытаются отбуксировать в глубокое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнения морской среды, "но задняя часть корабля дрейфует".

Эколог Арджанта Перера же предупреждает, что затопление судна является "худшим экологическим сценарием". "Со всеми опасными грузами, азотной кислотой и всем другим, а также нефтью на корабле, если оно затонет, это в основном уничтожит все морское дно", — подчеркнула она.

Перера отметила, что прежде чем буксировать судно в море, следует отправить водолазов осмотреть его. "Экологические проблемы теперь останутся в наших водах", — добавила она.

Одни из самых нетронутых пляжей страны, расположенные недалеко от Негомбо, уже несколько дней подвергаются загрязнению нефтью и мусором. Министерство рыболовства, со своей стороны, заявило, что приняты чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо прекращен.

"Мы не можем пойти к морю, а это значит, что мы не можем зарабатывать на жизнь", — указывает глава регионального союза рыбаков Джошуа Энтони, который считает, что затопление судна может стать "смертельным ударом" для отрасли.

Тот факт, что Шри-Ланка позволила судну войти в свои воды после отказа со стороны двух других стран, вызвал возмущение среди общественности.

Считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Полиция Шри-Ланки во вторник, 2 июня, заявила, что допрашивала капитана и механика корабля более 14 часов.

Суд вынес постановление, запрещающее выезд из страны капитану, главному механику и дополнительном механику.

Как сообщалось, на борту судна везли 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты и других химикатов. В момент возгорания там находились 25 человек, в том числе граждан Филиппин, Китая, Индии и России. Весь экипаж эвакуировали.

В результате пожара на побережье острова вымыло тонны пластика с судна. Власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей страны в истории. Только 26-27 мая представители береговой охраны собрали более 5 тысяч кг мусора из прибрежных районов.

У побережья Шри-Ланки горит танкер с почти 3-мя сотнями тысяч тонн нефти

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