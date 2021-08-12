На Сицилии аномальная жара: температура почти 49 градусов может стать рекордной для Европы

На Сицилии аномальная жара: температура почти 49 градусов может стать рекордной для Европы

В Европу пришел циклон "Люцифер" из Африки.

На итальянском острове Сицилия зафиксировали аномальную температуру воздуха — почти +49 градусов.

Об этом со ссылкой на власти региона сообщает ВВС.

Накануне, 11 августа, в провинции Сиракузы зафиксировали температуру в +48,8 градуса. Эта цифра может стать температурным рекордом для всей Европы. Впрочем, для этого это показатель должна верифицировать Всемирная метеорологическая организация.

"Если данные будут подтверждены, то после анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте", — говорит метеоролог Мануэль Маццолени. По его словам, причина таких аномальных температур в Европе стал антициклон "Люцифер". Именно он несет горячий воздух из Африки.

Следует заметить, что предыдущий рекорд уже 44 года. В 1977-м в греческих Афинах воздух прогрелся до 48 градусов тепла.

Как сообщалось, в огне оказался юг Италии: накануне в Калабрии погиб 76-летний мужчина. Местного жителя насмерть придавило крышей собственного охваченного вогем дома. Не утихает огненная стихия в Греции. На острове Эвбея пламенем охвачена площадь более две тысячи квадратных километров — это крупнейший пожар в истории Греции.

Новости мира: в Калифорнии не могут обуздать разрушительный пожар

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку