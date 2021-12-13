На Сицилии произошел взрыв газа в жилом доме: есть погибшие и пропавшие без вести

На Сицилии произошел взрыв газа в жилом доме: есть погибшие и пропавшие без вести

Взорвалось около 23:00.

Взрыв произошел на Сицилии. Под руинами погибли по меньшей мере четыре человека, а еще пятерых до сих пор ищут спасатели. Среди пропавших без вести – беременная женщина и ее муж.

Что стало причиной взрыва – в сюжете ТСН.Ранок 13 декабря.

Старинный центр сицилийского городка Равануза, где проживают 11 тысяч человек. Взорвалось около 23:00. После этого сразу в нескольких домах загорелось. В руинах оказалась четырехэтажка, в которой рвануло, а также еще два дома рядом. Еще одно здание обгорело и изуродовано. В общей сложности отселили полсотни жителей.

"У нас была месса в нескольких кварталах. От взрыва дрогнули окна и открылись двери. Уже на улице мы увидели пожар и страшные руины", — вспоминает священник Филиппо Бербера.

Две с половиной сотни человек сейчас разбирают завалы. В помощь спасателям призвали всех желающих. Особенно тех, у кого есть лопаты и тяжелая техника. "Нам очень нужны руки. Спасибо всем, кто откликнулся, и спасателям за самоотверженную работу. Надеюсь, мы найдем живых", — говорит мэр Раванузы Кармело Д'анжело.

Новости мира: на Сицилии произошел взрыв газа - погибли по меньшей мере четыре человека

К поискам привлекли служебных собак. С воздуха руины обследуют дроны. "Мы очень быстро нашли двух живых женщин. Это было очень обнадеживающе. Речь идет о двух летних сестрах, обе сейчас находятся в больнице. Впрочем, работы все еще очень много", — рассказал начальник спасательной службы Сицилии Сальваторе Кантале.

Причины взрыва выясняются следователями. Вероятная версия – это утечка бытового газа. По словам спасателей, скорее всего искру дала кнопка лифта. Точную причину обещают назвать через несколько дней.