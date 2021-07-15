На Сицилии снова свирепствует Этна: столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты

Ученые убеждены в том, что это было последнее извержение в рамках новой фазы его деятельности.

На острове Сицилия 14 июля произошло очередное извержение вулкана Этна. Власти города, со своей стороны, решила не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и самый активный вулкан Европы.

Об этом сообщает ANSA.

During the latest paroxysmal episode at #Etna 's Southeast Crater, on 14 July 2021, the nearby Bocca Nuova crater and surrounding areas up to > 1km distant were subjected to a heavy bombardment by large fragments of volcanic rock. Seen from 6.2 km distance pic.twitter.com/wFKa8pXx5p — Boris Behncke (@etnaboris) July 15, 2021

Известно, что после извержения шлейфа лавы, столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты.

So the #etna erupted today and I took this picture of the sun pic.twitter.com/1XHfrTlBFp — el (@runawayeI) July 14, 2021

В свою очередь, в институте вулканологии INGV убеждены в том, что это извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала текущего года.

Напомним:

На Филиппинах активизировался вулкан Тааль . У его жерла успели заснять феерические кадры — из кратера как раз на километр высотой извергалась смесь из газов и пепла.

. У его жерла успели заснять феерические кадры — из кратера как раз на километр высотой извергалась смесь из газов и пепла. А на востоке Демократической Республики Конго проснулся с вулкан Мурари, расположенный к северу от города Гома. Мурари расположен на склоне горы Ньямурагира и находится в 13 километрах к северу от вулкана Ньирагонго, мощное извержение которого произошло 22 мая.

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