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На Сицилии снова свирепствует Этна: столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты

На Сицилии снова свирепствует Этна: столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты

Associated Press

Ученые убеждены в том, что это было последнее извержение в рамках новой фазы его деятельности.

На острове Сицилия 14 июля произошло очередное извержение вулкана Этна. Власти города, со своей стороны, решила не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и самый активный вулкан Европы.

Об этом сообщает ANSA.

Известно, что после извержения шлейфа лавы, столб пепельного дыма достиг шестикилометровой высоты.

В свою очередь, в институте вулканологии INGV убеждены в том, что это извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала текущего года.

Напомним:

  • На Филиппинах активизировался вулкан Тааль. У его жерла успели заснять феерические кадры — из кратера как раз на километр высотой извергалась смесь из газов и пепла. 
  • А на востоке Демократической Республики Конго проснулся с вулкан Мурари, расположенный к северу от города Гома. Мурари расположен на склоне горы Ньямурагира и находится в 13 километрах к северу от вулкана Ньирагонго, мощное извержение которого произошло 22 мая.