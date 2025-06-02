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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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На Сицилии произошло масштабное извержение вулкана Этна: шокирующие кадры

На Сицилии зафиксировали мощные стромболианские взрывы вулкана Этна.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Этна

Этна

2 июня на итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение вулкана Этна — крупнейшего и самого активного вулкана Европы. Вулкан выбросил гигантский столб дыма и пепла на высоту около 6400 метров.

Об этом сообщают LASICILIA.ITи Mirror.

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии сообщают, что извержение сопровождается сильными стромболианскими взрывами — видом вулканической активности с интенсивными выбросами лавы и пепла, которые растут по силе. По данным геофизиков, вулканическое облако движется в юго-западном направлении.

В связи с извержением был объявлен оранжевый уровень авиационной опасности, а впоследствии — повышен до красного. Несмотря на это, аэропорт Катании продолжает работу.

Туристические группы были вынуждены покинуть склоны вулкана из-за опасности. В то же время, пока угрозы для окружающих населенных пунктов нет. Горячие лавовые потоки остаются в долине Валле-дель-Леоне, вдали от городов.

Этна высотой более 3300 метров является самым высоким вулканом Европы, который извергается уже более полумиллиона лет. Последнее масштабное извержение зафиксировали в мае 2023 года, когда также были сбои в воздушном движении.

Местные службы продолжают пристально следить за ситуацией, используя систему камер наблюдения и сейсмические датчики. Туристов призывают соблюдать все рекомендации безопасности из-за потенциальной опасности от дальнейшей активности вулкана.

Напомним, ранее мы писали о том, что на бывшей советской базе обнаружили опасный вулкан

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