На складе раздался мощный взрыв: более 40 погибших, много раненых

© Associated Press

В северо-восточной части Мьянмы произошла трагедия — в результате взрыва на складе погибли, по меньшей мере, 40 человек, еще около 70 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительным данным, на объекте хранились взрывчатые материалы, которые использовались в горнодобывающей отрасли. Ударная волна повредила жилые дома и другие постройки, а количество жертв продолжает уточняться.

Различные источники приводят неодинаковые данные о погибших. Спасатели сообщают о 40-46 жертвах, среди которых есть дети. В то же время, отдельные информационные агентства оценивают количество погибших в 46–59 человек. Поисковые работы продолжаются, потому что под завалами могут оставаться люди.

