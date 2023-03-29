На сколько Россия увеличила свою армию в 2022 году: данные Bloomberg

Россия увеличила количество военнослужащих своей армии в 2022 году на 500 тыс. человек. Из этого количества около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Росстат официально подтверждает призыв на срочную военную службу и на службу по контракту до 400 тыс. военных.

Также читайте Война и санкции разваливают экономику России – WSJ

Однако в это число не учтены около 100 тыс. человек, которые были завербованы на службу в частные структуры, такие как ЧВК "Вагнер", формально не входящие в состав регулярных войск.

Российские власти в октябре 2022 года сообщали, что только в пределах так называемой частичной мобилизации на службу в армию было призвано 300 тыс. человек.

В статье Bloomberg отмечается, что в России из-за широкой мобилизации существенно усилился дефицит рабочей силы. Росстат зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в стране: в январе 2023 года – 3,6%. В то же время реальная зарплата в течение октября-декабря 2022 года росла из-за нехватки претендентов.

Февральская статистика сервиса HeadHunter свидетельствует, что количество вакансий превысило количество новых резюме впервые за 12 месяцев – то есть с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Эксперты издания оценивают, что с учетом потерь на войне и масштабной миграции из России численность ее трудоспособного населения может сократиться на 6,5% к 2033 году.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 29 марта, потери России в войне против Украины составляют 172 340 солдат. Только за сутки было ликвидировано 610 оккупантов.

В то же время OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine) подсчитал, что в войне против Украины погибли не менее 2000 российских офицеров.

Читайте также:

Минус Су-24-М под Бахмутом – потери россиян на 29 марта