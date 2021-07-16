На сломанном судне в Аденском заливе застряли украинцы: один из них умер, не выдержав жары

У мужчины случился инсульт.
В Аденском заливе у порта Джибути сломалось рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками. Судно направлялось в Индию на "распил". На его борту находились 11 человек экипажа, из которых 10 — украинцы.
Об этом сообщила "Думская".
Отмечается, что в Аденском заливе у судна закончилось топливо, а оборудование вышло из строя. Экипаж в 38-градусную жару остался без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта Джибути отбуксировали судно к берегу и поставили на якорь.
Сейчас сойти на берег удалось только двум членам экипажа. Еще один житель Очакова, не выдержал жары и умер от инсульта.
По словам дочери одного из украинских моряков, сейчас на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы представитель судовладельца компании.
Ранее турецкие правоохранители задержали судно с украинскими моряками. Их подозревают в контрабанде наркотиков.