На смерть патриарха Филарета отреагировали в США

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил искренние соболезнования народу Украины и всем верующим православной церкви в связи со смертью почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Скорбное заявление по этому поводу опубликовано в субботу, 21 марта, на сайте Государственного департамента США.

Марко Рубио отметил важную роль патриарха Филарета в формировании духовной идентичности Украины.

«Его непоколебимое служение формировало духовную идентичность Украины в ключевые моменты ее истории, и его наследие будет продолжать жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Пусть он покоится с миром», — написал он.

Смерть и погребение патриарха Филарета

Напомним, 20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.

9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарета госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Епифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета, которые он назвал большой потерей для украинцев.

В воскресенье, 22 марта, в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ. После этого состоится чин отпевания.

Примерно в 11:00 от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Филарета. Во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоится погребение патриарха.