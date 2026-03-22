На смерть патриарха Филарета отреагировали в США
Госсекретарь США Марко Рубио отметил важную роль патриарха Филарета в формировании духовной идентичности Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил искренние соболезнования народу Украины и всем верующим православной церкви в связи со смертью почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
Скорбное заявление по этому поводу опубликовано в субботу, 21 марта, на сайте Государственного департамента США.
«Его непоколебимое служение формировало духовную идентичность Украины в ключевые моменты ее истории, и его наследие будет продолжать жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Пусть он покоится с миром», — написал он.
Смерть и погребение патриарха Филарета
Напомним, 20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.
9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарета госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Епифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета, которые он назвал большой потерей для украинцев.
В воскресенье, 22 марта, в 8:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ. После этого состоится чин отпевания.
Примерно в 11:00 от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Филарета. Во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоится погребение патриарха.