На соборе Саграда Фамилия в Барселоне установили пятитонную звезду с 12 лучами

На соборе Саграда Фамилия в Барселоне установили пятитонную звезду с 12 лучами

Ее зажгут на следующей неделе одновременно с восемью сотнями окон башни имени Девы Марии.

Пятитонную звезду с 12 лучами установили на легендарном соборе Саграда Фамилия в Барселоне.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Это историческое событие для города, ведь это будет означать полное завершение возведения самой высокой башни храма — имени Девы Марии. Торжественная церемония открытия состоится на следующей неделе. Звезду зажгут одновременно с восемью сотнями окон башни. Все это будет символизировать плащ Богородицы.

Саграда Фамилия – самый амбициозный проект испанского архитектора Антонио Гауди. Строительство собора началось почти 140 лет назад и продолжается по сей день. Дата завершения все время переносилась. Сейчас это 2026 год, однако уже звучат предположения, что к этому сроку достроить все-таки не успеют.