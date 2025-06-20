На Солнце произошла сверхмощная вспышка с последствиями для многих людей

Солнце. Иллюстративное изображение / © Freepik

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В ночь на 20 июня на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.9, которая вызвала коротковолновые радиоперебои в регионе Тихого океана, включая некоторые районы Гавайев.

Об этом сообщает space.com со ссылкой на данные Space Weather Live.

Извержение было достаточно интенсивным, чтобы ионизировать верхние слои атмосферы Земли. Радиолюбители могли заметить внезапную потерю сигнала на частотах ниже 25 МГц вскоре после вспышки.

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Коротковолновые радиоперебои распространены во время интенсивной солнечной активности и возникают, когда солнечные вспышки излучают рентгеновское и экстремальное ультрафиолетовое излучение в космос.

Распространяясь со скоростью света, это излучение почти мгновенно достигает Земли, ионизируя верхние слои атмосферы. Повышенная ионизация изменяет плотность атмосферы, влияя на высокочастотные коротковолновые радиосигналы, используемые для связи на большие расстояния.

Когда эти сигналы проходят через заряженные слои атмосферы, потери энергии от столкновений с электронами могут ослабить или даже полностью поглотить передачи, что приведет к отключению радиосигнала.

Вспышки класса X — это самый энергичный класс солнечных вспышек. С мощностью X1.9 эта сегодняшняя вспышка входит в число самых сильных извержений текущего солнечного цикла.

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Хотя это событие вызвало сильный всплеск электромагнитного излучения, оно не привело к выбросу корональной массы, а это означает, что охотники за полярным сиянием будут разочарованы — по крайней мере пока.

Напомним, ранее космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал смещение магнитных полюсов Солнца, которые находились в одном полушарии.