На Sony подали иск одновременно 9 миллионов человек: что произошло и как это возможно

От имени почти 9 миллионов человек в Великобритании подали иск на компанию Sony из-за слишком высоких цен на игры.

Компания Sony может столкнуться с массовым иском на сумму до 7,9 миллиарда долларов США по обвинениям в злоупотреблении своим господствующим положением.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году против Sony Interactive Entertainment (SIE) был подан иск от имени почти 9 миллионов человек в Великобритании, которые приобрели цифровые игры или дополнительный контент через магазин PlayStation Store от Sony.

Отмечается, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением, требуя, чтобы цифровые игры и дополнения покупались и продавались только через PlayStation Store, взимающий 30% комиссию из разработчиков и издателей.

В иске утверждается, что клиенты платили за игры и дополнительный контент более высокую цену, чем они могли бы заплатить. Юристы Sony утверждают, что дело было "ложным от начала до конца", и заявили, что оно должно быть закрыто.

Однако апелляционный трибунал разрешил продолжить рассмотрение дела. Приговор по этому делу может стать первым шагом к компенсации потребителям. Sony пока не ответила на это решение.

Напомним, rомпания миллиардера Илона Маска X, ранее известная как Twitter, подала иск против Media Matters и ее автора Эрика Хананоки из-за якобы "умышленно ложного отчета" об антисемитизме на платформе.

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