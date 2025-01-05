На США надвигается сильнейший за десятилетие зимний шторм: под угрозой 62 миллиона человек

От Миссури до Филадельфии миллионы людей будут под угрозой зимнего шторма, который принесет сильные ветры и опасные условия для передвижения.

В США мощный зимний шторм, который ожидается принести сильный снегопад, опасный лед, дождь и грозы на территорию протяженностью 1300 миль, заденет 62 миллиона человек.

Об этом пишет CNN.

В этом зимнем сезоне снег и лед ограничивались только северными штатами на востоке страны, но этот шторм сместит эти границы и принесет опасные условия для многих людей от равнин до Восточного побережья, включая регионы, менее подверженные зимней погоде.

Эта мощная погодная система обрушится на минимум двенадцать штатов, объединяя снег, лед и снежные бури с порывами ветра до 64 км/ч, что создаст опасные условия для передвижения и потенциальные отключения электричества в большом регионе.

"Для некоторых это может стать сильнейшим снегопадом за последние десять лет", – предупредил Центр прогнозирования погоды NOAA.

В тех регионах, где температура слишком высока для снега и льда, шторм может повлечь за собой сильные грозы, в том числе в зонах, которые еще восстанавливаются после смертоносных декабрьских бурь.

По данным Индекса интенсивности зимних штормов, ожидается, что этот шторм будет продолжаться до воскресенья в некоторых частях центральных штатов и будет иметь серьезное влияние на повседневную жизнь, в частности повлечет "значительные нарушения, опасные или невозможные условия для вождения и общее закрытие дорог".

Шторм начнется в субботу днем, и его причиной станет мощный поток влажного воздуха, двигающийся из Мексиканского залива на север.

После этого он будет двигаться к востоку, распространяя зимний хаос в долине Миссисипи и частях Среднего Запада до утра воскресенья. Шторм распространится на долину Огайо и на юго-восток в воскресенье, а ночью на воскресенье и понедельник достигнет Восточного побережья.

Наибольший риск для местностей, вероятно, понятен, но точное определение того, где будет снег, лед или в основном дождь — и сколько до сих пор очень сложно. Маленькие изменения траектории шторма могут полностью изменить прогноз. В некоторых районах может начаться со снега, но превратиться в потеплеющую ледовую смесь, в других местах дождь или ледовая смесь могут постепенно перейти в снег.

Этот шторм может принести больше фута снега и льда, что приведет к отключениям электричества именно в то время, когда температура достигнет самой низкой отметки этого сезона.

Шторм принесет несколько дюймов снега с субботы вечером, распространяясь на долину Огайо в воскресенье, а затем достигнет Средней Атлантики в ночь с воскресенья на понедельник, что совершит поездки на работу в такие места, как Вашингтон и Филадельфия, в понедельник достаточно опасны.

Больше снега выпадет в самых холодных районах, вероятно, в частях Миссури, Иллинойса, Индианы, Огайо и Западной Виргинии. Количество снега будет меньше в районах, где более теплый воздух вызывает мокрый снег и лед вместо снега.

В Сент-Луисе всего четыре дня, когда за день выпало больше фута снега, и это может произойти в воскресенье. Общее количество снега может варьироваться от дюйма до более чем фута в некоторых частях Миссури, в зависимости от траектории шторма. Этот переменный прогноз также распространяется на соседние штаты, где в некоторых регионах снегопады могут приблизиться к рекордным уровням января.

Канзас-Сити может побить свой январский рекорд в 18 см, установленный в 2011 году, в то время как Индианаполис также может побить свой рекорд в 29 см, установленный в 2014 году.

Международный аэропорт Канзас-Сити закрыл свой аэропорт более чем на два часа в субботу днем из-за "скорого оледенения", согласно сообщению на X.

В некоторых районах агломерации Канзас-Сити началась "ледяная морось", "начавшая покрывать поверхности ледовой пробкой".

Несмотря на другие штормовые условия этой зимы, в Миннесоте, Висконсине, Мичигане и северном Нью-Йорке снег может выпасть незначительно или вообще не выпасть из-за более южного направления шторма.

Опасный лед больше угрожает районам южнее снеговых регионов. Значительное оледенение возможно в Канзасе, Миссури, центральных Аппалачах и возможных частях Мэриленда и Делавера.

Губернаторы нескольких штатов уже объявили чрезвычайное положение.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании в Украине 5 января, с облачной погодой и гололедицей на дорогах. Однако уже через несколько дней ожидается потепление.

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