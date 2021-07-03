На США надвигается ураган "Эльза": он уже успел натворить бед на Карибских островах

На США надвигается ураган "Эльза": он уже успел натворить бед на Карибских островах

Он достиг Гаити и Доминиканской республики, а теперь направляется на Кубу и в американскую Флориду.

В Атлантическом океане сформировался первый в этом сезоне ураган "Эльза". В настоящее время ураган имеет первую категорию из пяти.

Об этом поинормувало Associated Press.

На Гаити уже предупредили население о надвигающемся урагане, в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Ураган там ожидается во второй половине дня.

Ураган уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна — на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Власти Ямайки, Доминиканы и нескольких кубинских провинций также выпустили предупреждение о надвигающемся урагане. В Доминикане власть организовала более 2,4 тысячи приютов для людей накануне урагана, там ожидаются мощные ливни, не исключены наводнения.

Во Флориде "Эльзу" ожидают уже в будущий вторник. По прогнозам Национального ураганного центра в Майами, ураган скорее всего ослабнет до тропического шторма.

Напомним, что ливни с грозами прокатились по центру и западу Украины. В Винницкой области, Львовской и Волыни машины дрейфовали по залитым водой дорогам. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.

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