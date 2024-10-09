На США надвигается ураган "Милтон" – самый мощный за 100 лет: что известно

В штате Флорида (США) готовятся к урагану "Милтон". Ожидается, что он станет самым мощным из бурливших в заливе Тампа за последние 100 лет. Из-за угрозы стихии свои дома уже покинули более 5,5 млн человек.

Об этом сообщают CNN, The New York Times и Washington Post.

На Флориду надвигается ураган "Милтон", которому присвоена пятая (максимальная) категория опасности. Прогнозируется, что шторм выйдет на сушу вечером 9 октября, ударив по густонаселенной зоне: это Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Как предупредил Национальный центр наблюдения за ураганами, около полудня, 9 октября, тропический шторм начнется на западном побережье Флориды, после чего распространится по всему полуострову и ночью достигнет восточного побережья.

В некоторых частях северо-западных Багамских островов 10 октября ожидаются тропические штормовые условия. Такой прогноз есть и для побережий Джорджии и Южной Каролины.

С приближением урагана по всей Флориде уже видно ухудшение погоды. "Милтону" присвоена категория пять со скоростью ветра около 257 км/ч. Он стал третьим по скорости усиления штормом в истории Атлантики, поднявшись из категории один до категории пять менее чем за сутки.

Ураган "Милтон"/Карта: Mapbox

Кроме мощных порывов ветра, на большинстве территории штата ожидаются сильные дожди, а после них наводнения. Прогнозируются штормовые волны высотой до 4,5 м – это большая угроза для жизней людей и имущества на западном побережье.

Несмотря на ожидания, что перед выходом на сушу шторм ослабнет до третьей категории, он значительно расширится в размерах. Это означает, что опасные последствия стихии будут ощущаться на огромной территории.

По прогнозу Национальной метеорологической службы США, если "Милтон" сохранит свой курс, то станет самым мощным из буривших в заливе Тампа за последний век ураганов.

В ожидании разрушительной стихии более 5,5 млн жителей западного побережья Флориды вынуждены были покинуть свои дома. Это одна из самых больших эвакуаций в истории штата. Шоссе во Флориде забиты, а на некоторых заправках заканчивается топливо.

Люди готовятся к урагану "Милтон" во Флориде / Фото: Associated Press

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что штат мобилизует беспрецедентные ресурсы для борьбы с последствиями урагана. В районах, которые могут быть затронуты штормом, были размещены более 20 поисково-спасательных групп. Кроме того, уже прибыли более 43 тыс. специалистов, которые будут восстанавливать электроснабжение.

Также на дежурстве находятся около 5000 солдат Национальной гвардии. По словам ДеСантиса, вероятно, что это самая большая мобилизация Нацгвардии перед штормом в истории Флориды.

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К слову, накануне стало известно, что президент США Джо Байден отложил визит в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган "Милтон".

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