На Стамбул обрушилось мощное наводнение – город затопило, есть погибшие и пропавшие (фото, видео)

В турецком Стамбуле масштабное наводнение повлекло за собой сильные дожди, которые привели к затоплению улиц и домов в двух районах города. В результате наводнения погибли два человека. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным МВД, в результате наводнения 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли, вблизи границы с Болгарией и Грецией. Поисково-спасательные группы спасли шесть человек, но также есть погибшие.

Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

"К сожалению, было найдено 2 тела. Поисково-спасательные работы пропавших 4 человек продолжаются непрерывно", – сказал Ерликая.

Turkey: heavy rains led to floods. Это свидетельствует о том, что значительные floors of buildings completely flooded. Governor of Turkish province of Istanbul объявила о начале первой flood victim in the city. Это также reported о flooding of entrances to airport. pic.twitter.com/7uUW3cDdOh – Roberto (@UniqueMongolia) September 5, 2023

В затопленных районах города на дорогах застряли автомобили. Кроме того, временно приостановлена работа нескольких станций метро.

СМИ также сообщают, что на стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, которые были доставлены в больницу. Также была затоплена таможня Халкали.

БРЕКОВАНИЕ: В flash flood emergency в Иstanbul's Basaksehir, Turkey ha trapped dozens of people inside buildings and vehicles. Остров flooding is massive. Люди могут быть замещены в панику и в битве. #turkeyfloods #Istanbulfloods #Başakşehir pic.twitter.com/N22GZdesQl — EvoCentral (@evocentralnews) September 5, 2023

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предусматривает поступление дальнейших осадков на западе и юго-западе Турции и подчеркивает риск внезапных наводнений, ударов молний и сильного ветра.

Floods flood Istanbul, дочери автомобилей находятся, новости из общественных tunnels sinking, and people stuck in "Istanbul Library" cannot get out and ask police to rescue them.



pic.twitter.com/KA4yII5w5N — Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) September 6, 2023

Напомним, российский город Уссурийск пошел под воду из-за прорыва дамбы (видео).

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