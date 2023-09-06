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На Стамбул обрушилось мощное наводнение – город затопило, есть погибшие и пропавшие (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Стамбул обрушилось мощное наводнение – город затопило, есть погибшие и пропавшие (фото, видео)

Наводнение в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

В Турции из-за мощного наводнения затопило Стамбул.

В турецком Стамбуле масштабное наводнение повлекло за собой сильные дожди, которые привели к затоплению улиц и домов в двух районах города. В результате наводнения погибли два человека. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным МВД, в результате наводнения 12 человек застряли в районе отеля-бунгало в долине Шишли, вблизи границы с Болгарией и Грецией. Поисково-спасательные группы спасли шесть человек, но также есть погибшие.

Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya / ©
Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya
Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya / ©
Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya
Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya / ©
Мощные дожди в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

"К сожалению, было найдено 2 тела. Поисково-спасательные работы пропавших 4 человек продолжаются непрерывно", – сказал Ерликая.

В затопленных районах города на дорогах застряли автомобили. Кроме того, временно приостановлена работа нескольких станций метро.

СМИ также сообщают, что на стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, которые были доставлены в больницу. Также была затоплена таможня Халкали.

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предусматривает поступление дальнейших осадков на западе и юго-западе Турции и подчеркивает риск внезапных наводнений, ударов молний и сильного ветра.

Напомним, российский город Уссурийск пошел под воду из-за прорыва дамбы (видео).

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Дата публикации
Просмотры
997
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